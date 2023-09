L’intelligenza artificiale sceglie la top 11 di tutti i tempi: c’è Cafu

La tecnologia sta facendo passi da gigante e la sua influenza si sta facendo sentire anche nel mondo del calcio. La tv Qatariota, Beln Sports, ha chiesto ad un chatbot basato sull'intelligenza artificiale di formare la miglior formazione possibile di sempre. Ci sono nomi di tutto rispetto, così come anche assenze che accendono diverse polemiche. Nella top 11, è presente anche un ex giocatore della Roma, come il pendolino Cafu. In porta, è stato selezionato Lev Yashin della Dinamo Kiev. Il reparto difensivo, oltre al terzino brasiliano, è composto da un'altra stella verdeoro come Roberto Carlos, poi Franz Beckenbauer e l'unico italiano in lista, ovvero Paolo Maldini. In una squadra a forte trazione offensiva, ci pensa Xavi a bilanciare il centrocampo. Gli altri nomi sono Cristiano Ronaldo ( e non il Fenomeno), Zidane, Messi e l'immancabile duo Maradona-Pelé.