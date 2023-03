Liga, delusione Real Sociedad: in casa col Cadiz è solo 0-0

La Real Sociedad può già archiviare la sua partita di campionato e concentrarsi sulla sfida europa con la Roma di giovedì prossimo, con quasi una settimana di tempo. E due giorni in più di riposo rispetto ai giallorossi, che invece dovranno giocare domenica sera contro la Juventus. Ma per la Real la serata non è felice, anzi, perché in casa col Cadiz è arrivato solo uno 0-0 scialbo. Un brutto risultato per la squadra di Alguacil, che resta al terzo posto ma ora può vedersi sorpassata dall'Atletico Madrid o avvicinata dal Betis nella corsa Champions. Punto d'oro invece per il Cadiz, che sale a a 26.