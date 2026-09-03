Battute di dubbio gusto e veri e proprio insulti razzisti. Sui social media sono apparsi diversi commenti davvero vergognosi nei confronti di Robinio Vaz. Sotto il post in cui veniva presentato l'acquisto del francese dalla Roma da parte dell'Hull City (in prestito con diritto di riscatto), infatti, sono apparsi diversi commenti e meme di stampo razzista. Il club inglese ha diramato un duro comunicato, ecco il contenuto. "L'Hull City condanna i deplorevoli insulti razzisti rivolti sui social media al nostro nuovo acquisto, Robinio Vaz. Nessuno dovrebbe mai subire discriminazioni o insulti; il Club garantirà a Robinio il proprio pieno sostegno. L'Hull City adotta una politica di tolleranza zero verso ogni forma di discriminazione e, nelle ultime 24 ore, si è messo in contatto con la Premier League, con l'organizzazione anti-discriminazione "Kick It Out" e con le piattaforme social coinvolte. Stiamo inoltre collaborando con la polizia di Humberside e con le altre autorità competenti per identificare gli account responsabili di questi ignobili insulti, al fine di intraprendere le azioni opportune nei confronti dei soggetti coinvolti. Siamo entusiasti che Robinio si sia unito alla famiglia dell'Hull City e sappiamo che i nostri tifosi condividono il nostro entusiasmo nel vederlo all'opera all'MKM Stadium"