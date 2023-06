L’Equipe, non sarà Nagelsmann l’erede di Galtier sulla panchina del Psg

Il Psg deve designare il nuovo allenatore che siederà sulla panchina dei campioni francesi. Come sostituti di Galtier, tra le varie ipotesi, vi era il tedesco Nagelsmann, direttamente dal Bayern Monaco. Ma secondo quanto riportato dalla prima pagina del quotidiano francese L'Equipe, e dagli account social, "Non sarà Nagelsmann" il successore del tecnico francese. A quanto pare le trattative tra l'allenatore e il club parigino non hanno avuto successo.