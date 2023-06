L’ECA si apre al calcio femminile. Lina Souloukou: “Passo in avanti importante”

Un passo avanti verso e per il calcio femminile; è l'obiettivo che l'ECA, l'Associazione dei Club Europei, si è proposto di raggiungere con una serie di riforme della sua organizzazione, di cui ha dato notizia con un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito. In particolare, per la prima volta in assoluto verrà dato spazio, all'interno dei ranghi dell'associazione, anche ai club femminili più importanti, per un numero totale di membri che già nell'immediato dovrebbe passare da 240 a oltre 330.