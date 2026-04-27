Lazio-Udinese 3-3: Maldini salva Sarri al 95esimo dopo la doppietta di Atta

Una partita che assieme a quella del pomeriggio (Cagliari-Atalanta finita 3-2) riscrive decisamente il trend noioso della 34esima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo bloccato, nel recupero succede davvero di tutto, ma alla fine sia Lazio che Udinese portano a casa un punto - ormai inutile per la classifica. Dopo l'1-1 di Pellegrini al 50', Pedro segna all'80esimo il momentaneo gol vittoria. L'Udinese ci crede e Atta segna addirittura una doppietta tra 86' e 93', ma proprio all'ultimo secondo è Daniel Maldini a salvare Sarri dopo il palo di Romagnoli al 95esimo. La Lazio sale così a 48 punti, mentre l'Udinese resta undicesimo a quota 44. Durante il match sono stati inquadrati striscioni e sciarpe della Roma nel settore ospiti della Sud occupato dai tifosi friulani.