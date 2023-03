Lazio, Sarri: “Immobile ci manca, la sua assenza si sente molto in area avversaria”

Settimana importante la prossima, prima l'AZ e poi il derby: "Non penso che l’infortunio di Immobile sia lunghissimo, farà controlli nei prossimi giorni. Ci manca, l’anno scorso dopo 26 partite aveva 19 gol, quest’anno ne ha dieci in meno e ha giocato meno. Il resto dei giocatori sono in linea con i gol dell’anno scorso. Ciro per noi è importante, possiamo giocare bene anche senza ma qualcosa ci manca quando non c’è”.