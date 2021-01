Lazio-Roma, Inzaghi carica i suoi: “Può essere la partita della svolta”

Cinque giorni al derby della Capitale. In casa Lazio, dopo la vittoria con il Parma, la testa è già alla sfida con la Roma. A lanciare la carica è Simone Inzaghi, che ha commentato così a Sky la domanda sulla partita: “Partita della svolta? In campionato sicuramente. In Europa siamo consci di quello che abbiamo fatto. In campionato ci mancano un paio di vittorie che senza lo sforzo fisico e mentale che abbiamo avuto, probabilmente avremmo vinto. Mancano 21 partite, avremo tempo per migliorare la nostra classifica, è chiaro che queste due vittorie ci danno autostima e fiducia in vista del derby di venerdì”.

Ne hanno parlato anche Milinkovic-Savic: “Vale tanto, ci dà una motivazione in più. Adesso abbiamo 4 o 5 giorni per preparare al meglio la gara con la Roma di venerdì sera”, e Lazzari: “Lo affronteremo nel migliore dei modi. Sappiamo la qualità dell’avversario, ma se entriamo in campo al 100% possiamo farcela” i loro commenti a Sky.