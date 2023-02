L’ex Roma Luca Pellegrini: “La Lazio la mia squadra del cuore”

Cresciuto nelle giovanili giallorosse, arriva nella squadra di Sarri in prestito dalla Juventus

Luca Pellegrini è ufficialmente un giocatore della Lazio. Il contratto è stato depositato ieri, cresciuto nelle giovanili della Roma, arriva nella squadra di Sarri in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il difensore è stato presentato ai tifosi in serata. Queste le sue prime parole da biancoceleste: "È una serata emozionante, difficile trovare le parole giuste. Sono felicissimo di essere tornato a casa. È un'emozione difficile da spiegare, sono arrivato nella squadra del mio cuore. Non ho mai provato nulla di simile nella mia vita"