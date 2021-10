Lavoro da sogno, l’ex Roma Moriero diventa ct delle Maldive

L'ex centrocampista della Roma volerà mercoledì 20 ottobre per la sua nuova esperienza

Francesco Moriero sarà il prossimo c.t. delle Maldive. L'ex centrocampista della Roma ('94-'97), dopo essersi dimesso nel marzo 2021 dalla Dinamo Tirana (club albanese), tornerà a sedersi in panchina, e lo farà in un posto splendido, invidiato da molti. L'approdo a Malé, la capitale, è previsto entro la giornata di mercoledì 20 ottobre. Dopo De Zerbi, Ranieri, Ancelotti e Reya, agli allenatori italiani in giro per il mondo si aggiunge anche Francesco Moriero quindi, che guiderà la nazionale dell'esotico arcipelago asiatico.