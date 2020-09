E’ già molto carico Lapo Elkann in vista del big match tra Roma e Juventus. Il rampollo della famiglia Agnelli, tifosissimo bianconero, ha mostrato grande vicinanza alla squadra in vista della sfida di questa sera, infondendo fiducia a Cristiano Ronaldo e compagni con questo post sul suo profilo ufficiale Twitter: “Stasera speriamo in un grande match consapevoli di giocare contro un avversario difficile, ma anche consapevoli di essere una grande SQUADRA. FORZA Ragazzi”