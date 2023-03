La Supercoppa italiana cambia format: saranno 4 le protagoniste della competizione

La Supercoppa cambia format, ora è ufficiale. Sul modello della Liga spagnola, a partire dalla prossima edizione, saranno 4 le squadre che si affronteranno per aggiudicarsi il trofeo, non più due. A margine dell'assemblea della Lega che si è tenuta oggi pomeriggio, infatti, Lorenzo Casini ha annunciato di aver accettato l'offerta dell'Arabia Saudita di giocare lì per i prossimi due anni con il nuovo format. Tuttavia, questa decisione potrà essere rivalutata e si potrà tornare alla precedente versione. Ma quali sono le 4 squadre che vi prenderebbero parte? Si tratterà delle prime due classificate nel campionato di Serie A e delle due finaliste della Coppa Italia 2022/23. Luigi de Siervo è intervenuto e ha commentato il nuovo format. Di seguito le parole dell'amministratore delegato della Serie A: "Abbiamo deciso di accettare l’offerta dell’Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni. Le prossime due e poi due anni di stop e poi si ritornerà nel Paese. La prossima competizione avrà già quattro squadre, all’interno del format è inserita anche una amichevole sempre all’estero. Scelta format può essere rimessa in discussione in base agli impegni. Stagione prossima 23 milioni, mentre con una gara sola e amichevole cifra pari a 12 milioni. L’amichevole è uno strumento scelto per cercare di aiutare la qualità calcio saudita".