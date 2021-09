La Juventus vince soffrendo: 3-2 alla Sampdoria

Secondo successo in campionato per i bianconeri che battono i blucerchiati nel lunch match

Trionfo con il brivido per la Juventus che all'Allianz Stadium batte la Sampdoria. I bianconeri raccolgono la seconda vittoria in campionato passando per 3-2 contro i blucerchiati. La squadra di Allegri parte bene giocando subito in attacco e trovando il vantaggio al 10' grazie a Dybala che dal limite trova l'angolino basso dove Audero non può arrivare. Dybala che poco dopo sarà costretto a lasciare il campo per infortunio, lasciando spazio a Kulusevski. La Juventus continua ad attaccare e allo scadere del primo tempo trova il raddoppio con Bonucci che trasforma il rigore conquistato da Chiesa. La Sampdoria prova la reazione e appena un minuto più tardi accorcia le distanze grazie al colpo di testa di Yoshida che manda le squadre a riposo sul 2-1. Nel secondo tempo i bianconeri riprendono il loro forcing offensivo e tornano nuovamente sul +2 con Locatelli che da pochi passi insacca dopo l'assist di Kulusevski. D'Aversa spinge i suoi in avanti nel tentativo di riaprire il match e a sette minuti dal triplice fischio Candreva gira in rete con il sinistro accendendo il finale di gara. La Juventus tuttavia respinge le offensive finali della Samp, conquistando il successo al triplice fischio.