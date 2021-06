Konsel: “Sabitzer può fare grandi cose, sarà la sorpresa dell’Austria”

L'ex portiere della Roma: "Ha qualità, può aiutare molto il nostro Paese a Euro 2020"

Michael Konsel sponsorizza Marcel Sabitzer. L'ex portiere, che ha vestito in carriera anche la maglia della Roma, ha speso parole al miele per il centrocampista del Lipsia, tra gli osservati speciali del club giallorosso per questa sessione estiva di calciomercato. Immancabile un giudizio anche sull'Austria, prossima all'esordio a Euro 2020. Queste le sue parole a TMW:

KONSEL A TMW

Sull'Austria Nelle ultime partite non abbiamo dimostrato il nostro vero valore, non abbiamo giocato bene contro la Danimarca, dove abbiamo perso 4-0 in casa, e poi con l’Inghilterra e con la Slovacchia, con cui non abbiamo dimostrato la nostra vera forza. Abbiamo più qualità di quanto mostrato fin qui, ora la squadra ha il tempo per dimostrarlo. Alaba, Arnautovic, Sabitzer, sono tutti giocatori che giocano in Bundesliga e che fanno molto bene: la qualità c’è, ora bisogna dimostrare quanto valiamo. Se i nostri giocatori giocheranno come fanno con i loro club, potremo passare il turno perché siamo più forti degli altri

Chi può essere la sorpresa? Konrad Laimer. Lui è stato in dubbio, si era infortunato di recente, ma secondo me è un grandissimo. Allo stesso modo dico Sabitzer: se dovesse fare bene in questo Europeo potrebbe fare cose enormi. Ha qualità, secondo me può aiutare molto il nostro Paese.

L’Italia può vincere l’Europeo? L’Italia è la mia seconda casa, è come l’Austria. Per me è sempre la favorita, spero possa vincere. Tifo tantissimo per gli Azzurri, sono forti, stanno facendo risultati eccezionali. Speriamo bene, anche perché negli ultimi anni è andata male. Speriamo sia iniziato il tempo dell’Italia.