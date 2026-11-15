Il talento turco rischia di tornare in campo solamente nel 2027

Redazione
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Kenan Yildiz è a rischio per la sfida contro la Roma del 19 dicembre all'Olimpico. Secondo quanto riportato da La Stampa il recupero del turco (fuori da agosto per infortunio) procede a rilento. Ci sarebbero due versioni sul possibile rientro: quella ottimistica che porta al ritorno contro il Monza nella partita prevista per il 14 dicembre, mentre c'è chi si potrebbe dire soddisfatto se tornasse la settimana successiva contro la Roma, prima della sosta. Anche la partita con i giallorossi però sembra a rischio e il ritorno in campo del numero 10 turco potrebbe avvenire a inizio gennaio, quando i bianconeri giocheranno con Bologna, Torino e Inter tra il 3 e il 10 gennaio.

yildiz Juventus v AS Roma - Serie A

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