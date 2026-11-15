Una nuova iniziativa a CasaViola per continuare a diffondere la cultura del primo soccorso e promuovere la conoscenza delle manovre salvavita tra i più giovani. Il centro sportivo, a cui è legato a doppio filo Edoardo Bove, ha ospitato – con il patrocinio di Roma Capitale e di Fondazione ANIA – “ConTe in un battito” - il docufilm che ripercorre quanto accaduto il 1° dicembre 2024 e i mesi successivi e che rimarrà nelle sale dal 16 al 18 novembre. Edoardo a margine dell'evento ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni:

Domani il suo debutto nella sale. "Il film è stato un rifugio nei momenti difficili e mi ha dato la spinta per poter ridare indietro tutto l'affetto che ho ricevuto. Quale modo migliore di mettere tutto me stesso. Spero che la gente esca dal cinema e possa avere un po' di energia in più e che abbia la forza e il coraggio per chiedere aiuto perché non è scontato".

C'è una scena che le ha fatto venire qualche dubbio o rimorso? "Nessun rimorso. Non mi sarei aspettato di vedermi così. Per esempio dico tante parolacce e non me lo aspettavo (ride, ndr). Man mano che andava avanti il film il regista è diventato uno della mia famiglia ed è riuscito a farmi vivere le telecamere non come un ostacolo. Sono sempre stato a mio agio. Questo ha aiutato nella rappresentazione di scene personali. Poi non ci sono le scene con lo psicoterapeuta perché erano ancora più private e ho scelto di non metterle. Sono contento del risultato".

Sulla Legge Bove. "Le istituzioni stanno lavorando su un'unica direzione e sono positivo. Spero che una volta che arrivi in votazione passi. L'informazione sul primo soccorso è importante perché può fare la differenza tra una vita salvata e una persa. Nel mio caso è stato così ma è quasi impossibile trovare un'ambulanza subito pronta e dopo pochi minuti arrivare in ospedale. Troppe persone non sono informate come non lo ero io. Non riguarda l'ambito sportivo ma tutti noi".

Ritiene che il regolamento italiano sia troppo stringente? "Il sistema medico italiano è un'eccellenza e tutela gli atleti. Si stanno facendo i passi in avanti per uniformare una regola in tutto il mondo. Mi hanno detto che ci sono delle novità e vedremo. Per me era importante tornare a giocare e sono contento di dove mi trovo".

Dybala e altri tuoi ex compagni hanno partecipato alle iniziative del primo soccorso. Che rapporto c'è con i giocatori della Roma? "Facciamo gli auguri a Paulo (ride, ndr). La Roma è stata attiva e disponibile e anche i miei ex compagni. Mi hanno aiutato a dare voce a questa tematica che è importante e li ringrazio".

Qual è il suo rapporto con Mourinho? "Mi ha dato la possibilità di diventare un calciatore professionista e sarò sempre grato"

Come sta vedendo la Roma con Gasperini? "Difficile parlare di scudetto è ancora preso, rispondo da giocatore. Mi piace il modo di giocare di Gasperini, sono sempre stato affascinato dall'andare uomo a uomo. Mi ci vedrei bene con lui".

Ha sentito Cobolli? "Sarà una settimana difficile per lui, ci sentiamo spesso. Spero si diverta".