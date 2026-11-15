La Roma è alla ricerca di un attaccante e questa ormai non più una novità. Diversi i nomi sul taccuino di D'Amico tra cui quello di Gittens del Chelsea. L'esterno inglese - cercato anche la scorsa estate - al momento è fuori per infortunio e in stagione non ha praticamente mai giocato. E i numerosi problemi fisici spaventano i giallorossi. Dal 2021 ha saltato 565 giorni per infortunio. Il più grave la rottura dei legamenti della caviglia ai tempi del Borussia Dortmund. L'unica annata senza intoppi è stata quella 24/25 terminata con la finale di Champions persa contro il Real Madrid. Poi il passaggio ai Blues per circa 60 milioni di euro senza, però, mai trovare la continuità. Gittens rimane nel mirino, ma i punti interrogativi sono tanti. Anche per questo il primo nome sulla lista rimane quello di Endrick.