La Roma, così come tutti gli altri club professionistici, si appresta a vivere gli ultimi giorni della sosta per le Nazionali di novembre. Primo e ultimo weekend senza calcio tra squadre di club, dunque, per l'anno 2026. Ma il bello deve ancora venire, perché tra il weekend del 21 novembre e quello del 19 dicembre per la Roma di Gasperini si apre una fase cruciale della stagione. Messo in archivio e con risultati positivi il primo grande blocco autunnale — quello caratterizzato dalle 9 gare in 27 giorni tra metà ottobre e inizio novembre — il calendario non concede comunque tregua, ma cambia pelle per frequenza e peso specifico degli impegni. Con la Coppa Italia che per la formazione giallorossa inizierà ufficialmente solo a gennaio, lasciando quindi spazio esclusivo al doppio binario Serie A e Champions League, la Roma è attesa da 7 partite in 29 giorni, con una media di un match ogni 4-5 giorni. Ritmi sicuramente più sostenibili rispetto al tour de force appena terminato e che ha visto la squadra di Gasp scendere in campo ogni tre giorni, affrontando avversarie di assoluto livello tra le due competizioni.

Il calendario da fine novembre e Natale

La ripartenza è quindi fissata per sabato 21 novembre alle 18 al Tardini contro il Parma per la dodicesima giornata di Serie A, antipasto della prestigiosa trasferta europea di mercoledì 25 novembre alle 21 al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain dell'ex Luis Enrique. Il rientro in Italia vedrà la Roma impegnata all'Olimpico domenica 29 alle 18 contro il Monza di un altro ex come Juric, prima di aprire il mese di dicembre con l'anticipo serale di venerdì 4 alle 20:45 al Dall'Ara contro il Bologna. La fase a gironi di Champions League chiuderà i battenti per il 2026 con la sfida martedì 8 dicembre alle 21 tra le mura amiche contro lo Sporting Lisbona dell'ex Fonseca, inaugurando un trittico casalingo mozzafiato: domenica 13 dicembre alle 12:30 andrà in scena il derby contro la Lazio, seguito sabato 19 dicembre alle 20:45 dal big-match contro la Juventus dell'ennesimo ex Spalletti che chiuderà il 2026 romanista prima della sosta natalizia. Per questo tour de force cambia dunque anche la geografia delle fatiche: a ottobre la squadra aveva dovuto gestire diverse trasferte ravvicinate in campionato alternandole a sfide europee ad altissima fatica, mentre nel blocco natalizio spicca il lungo finale stanziale nella Capitale, con le ultime tre gare dell'anno tutte all'Olimpico e cariche di un peso specifico enorme per la classifica di Serie A e Champions.