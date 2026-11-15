Il calciomercato invernale si avvicina e il ds D'Amico è al lavoro per migliorare la rosa. La priorità rimangono gli attaccanti, per questo la pista che porta a Balde del Barcellona è al momento congelata. Il terzino è stato proposto da Mendes, ma non c'è una vera e propria trattativa. Secondo quando riportato da Tuttomercatoweb in Italia hanno chiesto informazioni il Milan e la Juventus. Anche il Paris Saint Germain è su di lui. I giallorossi penseranno a rinforzare il pacchetto offensivo: i due nomi in cima alla lista sono sempre quelli di Gittens e Endrick.