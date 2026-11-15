In mezzo al campo spazio a Barella, Tonali e Fagioli
Pisilli e Lulli: i figli di Roma spiccano il volo
Ultima giornata del girone di Nations League. L’Italia questa sera a Bruxelles affronterà il Belgio che all’andata all’Olimpico aveva vinto 0-2. Pisilli - in tribuna contro la Francia - torna tra i convocati ma partirà dalla panchina. In mezzo al campo spazio a Barella, Tonali e Fagioli. Out anche Ghilardi dall’undici iniziale e Mancini in difesa si affida alla coppia Scalvini-Bastoni. Sorpresa in attacco: Dimarco giocherà nel tridente con Pio Esposito e Vergara. L’Italia ha bisogno di almeno un punto per accedere al turno successivo.
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