Ultima giornata del girone di Nations League. L’Italia questa sera a Bruxelles affronterà il Belgio che all’andata all’Olimpico aveva vinto 0-2. Pisilli - in tribuna contro la Francia - torna tra i convocati ma partirà dalla panchina. In mezzo al campo spazio a Barella, Tonali e Fagioli. Out anche Ghilardi dall’undici iniziale e Mancini in difesa si affida alla coppia Scalvini-Bastoni. Sorpresa in attacco: Dimarco giocherà nel tridente con Pio Esposito e Vergara. L’Italia ha bisogno di almeno un punto per accedere al turno successivo.