Juventus, seduta pomeridiana in vista della sfida contro la Roma

Allegri si è focalizzato sulla gestione del possesso palla

Roma e Juventus continuano la loro preparazione in vista del big match di domenica. Oggi i bianconeri sono scesi in campo al JTC per una seduta pomeridiana in cui gli uomini di Allegri, in attesa del rientro di tutti i nazionali, hanno lavorato sul possesso palla e costruzione di gioco in fase di manovra avanzata.