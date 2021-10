Juventus-Roma, i convocati di Allegri: fuori de Ligt, rientra Morata

I bianconeri hanno diramato la lista dei convocati per il match di stasera. Oltre a Dybala, fuori anche De Ligt. Rientra Morata

La Juventus ha diramato sui propri social la lista dei convocati in vista del big match di questa sera contro la Roma. Allegri, oltre all'assenza annunciata di Dybala, dovrà fare a meno anche di de Ligt a causa di un affaticamento muscolare. Rientra in gruppo Morata, anche lui in dubbio dopo l'infortunio di qualche settimana fa, anche se dovrebbe partire dalla panchina.