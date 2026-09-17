Vittoria facile per la squadra di Spalletti. Sul tabellino anche l'ex terzino giallorosso
La Roma scopre de Roon: da nemico a leader del centrocampo
Vittoria facile per la Juventus al debutto in Europa League. I bianconeri dovevano riscattare la sconfitta contro il Sassuolo e hanno trovato poca resistenza da parte degli olandesi del NEC Nijmegen. Tre a zero il primo tempo, nel secondo c'è stato spazio anche per il gol di Zeki Celik: tap-in facile facile su assist di un ottimo Kolo Muani. Si tratta del primo gol in bianconero dell'ex terzino della Roma che in estate ha scelto di lasciare i giallorossi e seguire Ricky Massara a Torino.
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