Vittoria facile per la Juventus al debutto in Europa League. I bianconeri dovevano riscattare la sconfitta contro il Sassuolo e hanno trovato poca resistenza da parte degli olandesi del NEC Nijmegen. Tre a zero il primo tempo, nel secondo c'è stato spazio anche per il gol di Zeki Celik: tap-in facile facile su assist di un ottimo Kolo Muani. Si tratta del primo gol in bianconero dell'ex terzino della Roma che in estate ha scelto di lasciare i giallorossi e seguire Ricky Massara a Torino.