Juventus-Friburgo, Pogba non convocato per motivi disciplinari: sarà multato

Max Allegri costretto a fare a meno anche di Paul Pogba nella gara di Europa League contro il Friburgo. Il francese fuori dai convocati per motivi disciplinari: è arrivato tardi al raduno della squadra. "Non siamo delusi dal suo atteggiamento in generale perché vediamo come si impegna. - dice Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus prima della gara a DAZN - Lui è un leader dello spogliatoio e della squadra e dai leader ci aspettiamo che siano d'esempio. Il ritardo, piccolo o grande che sia, e quello di ieri è stato piccolo, è un segnale importante, ci sono delle regole, la disciplina è importante e quindi la società e l'allenatore hanno deciso di non convocarlo".