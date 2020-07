Juventus, Douglas Costa salta la Roma: lesione di secondo grado all’adduttore

Douglas Costa salterà la Roma, per l’ultima sfida in Serie A della stagione 2019/2020. Per la gara che si disputerà domenica 2 agosto (orario ancora da definire), l’attaccante di Sarri dovrà dare forfait in seguito ad una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia destra. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: “Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il JMedical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato”.