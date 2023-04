Juventus, Danilo: “C’è ansia per la sentenza ma proviamo a pensare solo al campo”

Il difensore brasiliano in riferimento alla sentenza del Collegio di Garanzia attesa per il 19 aprile sui 15 punti di penalizzazione

"C'è l'ansia normale per una squadra che vive questa situazione, ma proviamo a parlarne il meno possibile" ha detto Danilo, difensore della Juventus, a SkySport in riferimento alla penalizzazione di 15 punti e sulla sentenza del Collegio di Garanzia attesa per il 19 aprile. "Noi pensiamo solo al campo, e quello che succederà è una responsabilità che riguarda la società, noi ci dedichiamo solo al campo".