Juve-Napoli, ecco il verdetto: 3 a 0 a tavolino e un punto di penalizzazione agli azzurri

Finalmente sciolti i dubbi riguardo il caso Juventus-Napoli. Il Giudice Sportivo ha optato per l’assegnazione della penalità completa agli azzurri: sarà dunque 3 a 0 a tavolino per i bianconeri. Previsto anche un punto di penalizzazione al club partenopeo. La gara non si era disputata causa provvedimento della ASL campana, che aveva spinto Gattuso e compagni a non recarsi a Torino per il big match della terza giornata di Serie A. Elevate le possibilità che il Napoli presenti ricorso: decisivi risulteranno in tal senso i prossimi giorni. La Juventus, intanto, è alle prese con due casi di positività all’interno della propria rosa: l’ultimo in ordine di tempo è quello relativo al centrocampista McKennie, mentre Cristiano Ronaldo è rientrato oggi nel capoluogo piemontese dal Portogallo per trascorrere la quarantena in Italia.