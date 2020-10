Italia U21, rinviato il match contro l’Islanda. Gabbia del Milan positivo alla Covid-19

“AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19“. Con questo comunicato ufficiale il Milan informa della positività di Matteo Gabbia, difensore rossonero. Il centrale si aggiunge ad Alessandro Plizzari e ad un altro membro dello staff dell’Italia U21 positivi alla Covid-19. Il match – valido per gli Europei di categoria – in programma tra Islanda e Italia U21 oggi alle ore 17.30, è stato di conseguenza rinviato dalla UEFA: le autorità islandesi hanno imposto la quarantena alla delegazione italiana.

Tornando al Milan, Pioli adesso dovrà affrontare le varie assenze che cominciano ad essere sempre più numerose e pesanti: per il derby contro l’Inter, in difesa, i rossoneri faranno affidamento necessariamente a Kjaer e Romagnoli (che rientra da una lesione al polpaccio).