Mancini c'è. Anche nel nuovo corso con il suo omonimo Roberto, il difensore giallorosso rappresenta una certezza per questa Nazionale. Questa sera, nella sfida contro il Belgio, si inaugura il Roberto Mancini bis e il ct ha deciso di puntare ancora una volta su Gianluca. Sarà lui a guidare la difesa a quattro insieme a Coppola. A completare il reparto ci saranno Calafiori e Di Lorenzo. In campo dal primo minuto anche Romano, mentre in attacco spazio al tridente composto da Kean, Esposito e Cambiaghi. Ghilardi non è stato convocato per questa sfida. Mancini, dunque, è l'unico giallorosso presente questa sera.