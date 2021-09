Italia, Mancini elogia Pellegrini: “Può fare più ruoli, è importante”

L'allenatore della nazionale italiana, nella conferenza stampa pre Italia-Svizzera, ha commentato il ruolo che il capitano della Roma può svolgere nella squadra azzurra

Roberto Mancini ha risposto alle domande durante la conferenza stampa che anticipa Italia-Svizzera, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il commissario tecnico ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, in un momento molto positivo per lui. Le parole di Mancini: "Pellegrini? È un giocatore importante perché può giocare in più ruoli, anche al posto di Verratti a gara in corso. Io però credo abbia caratteristiche più offensive".