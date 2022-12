Italia, Mancini: “Bisogna capire come inizierà di nuovo il campionato”

Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha ricevuto oggi a Napoli il Premio Mediterraneo e a seguito della premiazione ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, in cui ha espresso il suo pensiero in merito all'imminente ripresa del campionato. Ecco le sue parole: "Bisogna capire come inizierà di nuovo il campionato, perché ritornare dopo due mesi non sarà semplice per nessuno. Ma credo che i valori e gli equilibri fin qui dimostrati rimarranno gli stessi". Non resta che attendere il fischio d'inizio per vedere cosa succederà.