Giovanni Malagò, neo-eletto presidente della FIGC, al termine del consiglio federale odierno ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi trattati anche l'urgenza di definire l'organigramma della Nazionale: "Il tema del direttore tecnico e del commissario tecnico è urgentissimo ed è tutto a cascata. Ma nell'arco di una settimana è tutto chiuso". Malagò ha affermato di non aver ancora avviato le trattative con il prossimo allenatore dell'Italia: "Non ho parlato al telefono e non ho contattato nessuno fino ad adesso. Mi sono imposto che questo avvenga solo dopo che si chiuda la casella del DT, che potrebbe essere congiunta con quella del presidente del Club Italia". Non poteva mancare un commento sulle voci che vedrebbero Paolo Maldini in pole per un ingresso in Federazione: "Non posso confermarlo e nemmeno smentirlo. Spero a breve si possa chiudere questa casella, ci sono tante variabili che incidono". Il presidente della FIGC ha anche parlato delle questioni salariali in merito alla scelta del nuovo CT azzurro: "Quanto conterà la sostenibilità economica nella scelta del ct? Non mi sono proprio posto il problema. Non è detto sia così".