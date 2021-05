Italia, i pre-convocati per gli Europei: ok quattro romanisti, fuori El Shaarawy

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista che poi sarà ulteriormente tagliata in vista dell'11 giugno

Ci sono quattro romanisti nella lista dei 33 convocati di Roberto Mancini per la prima fase del raduno della Nazionale azzurra in vista degli Europei, che comincerà con l'amichevole contro San Marino il 28 maggio: ci sono Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini. Esclusi invece El Shaarawy, a lungo fuori per infortunio nelle ultime settimane, e ovviamente Nicolò Zaniolo che deve ancora recuperare dall'infortunio al crociato. Nella lista c'è Verratti. Fuori anche Caputo e Soriano, c'è la sorpresa Raspadori.