Italia-Germania U20, gol di Volpato, positivi gli ingressi di Pagano e Pisilli

Decisivo per il pari l'ingresso dell'ex romanista dopo l'iniziale vantaggio tedesco. In campo anche i due giovani lanciati da Mourinho e l'ex Faticanti

L’Italia Under 20 guidata dal neo-tecnico Alberto Bollini pareggia 1-1 nella prima sfida contro la Germania grazie a un gol dell'ex romanista Volpato. Gli azzurrini sono impegnati in Elite League, competizione che vede coinvolte le migliori 8 nazionali europee di categoria. La gara era iniziata male, con i tedeschi in vantaggio quasi subito. Nella ripresa Volpato ha cambiato le carte in tavola, ma positivi sono stati anche gli ingressi a gara in corso di Pisilli e Pagano. Il prossimo match adesso si disputerà lunedì contro la Repubblica Ceca.