Ci sarà Gianluca Mancini stasera con la Turchia. Il difensore romanisti è tra i convocati dell'Italia nell'ultima sfida di Nations League prima della ripresa del campionato. Ancora out Ghilardi mai impiegato in queste quattro gare durante la maxi sosta. Tra i convocati la grande novità è Samuele Inacio. Il figlio d'arte, che gioca nel Borussia Dortmund, può fare il suo debutto nell'Italia a 18 anni. Niente da fare invece per Ricci e Mandragora che sono stati esclusi dall'elenco a differenza di Romano, che torna tra i 23 dopo l'assenza a Parigi. Lì in mezzo il centrocampista del Cagliari si gioca una maglia da titolare con Fagioli.