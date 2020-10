Italia, due casi di sospetta positività al Covid-19

Il coronavirus ora prende di mira la Nazionale italiana di Roberto Mancini, motivo per cui il c.t. ha rinviato la sua conferenza stampa nella vigilia di Italia-Olanda. Tra gli azzurri, infatti, a seguito degli ultimi tamponi effettuati sarebbero risultati positivi due giocatori, riporta TMW. Ancora non è nota l’identità degli azzurri contagiati e restano da capire anche le sorti del gruppo di Mancini, che conta nell’organico i giallorossi Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. Sono ora in corso ulteriori verifiche che potrebbero confermare la positività dei due azzurri. Per ora rimane comunque in programma la gara di Nations League di domani alle 20.45 a Bergamo.