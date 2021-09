Italia, Cristante può partire titolare contro la Lituania

Il centrocampista giallorosso potrebbe partire titolare nella partita di stasera della nazionale azzurra. Mancini valuta il suo impiego

Ventisette minuti contro la Bulgaria, solo panchina contro la Svizzera. Cristante resta un pezzo importante del gruppo Azzurro, ma Mancini lo continua a utilizzare con il contagocce. Questa sera il centrocampista della Roma, che in giallorosso è un intoccabile, spera di avere a chance di giocare dal primo minuto contro la Lituania. L'Italia, che ha perso nelle ultime ore Pellegrini, Zaniolo, Insigne e Immobile, deve assolutamente centrare i tre punti per non compromettere la possibilità di raggiungere l'accesso diretto ai prossimi Mondiali. A giocarsi il posto con Cristante saranno Pessina e Locatelli. Due su tre saranno titolari, schierati nel trio di centrocampo insieme a Sensi.