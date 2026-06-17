La pista che porta a Crysencio Summerville si complica ulteriormente e a questo punto ci sono ben poche speranze di vederlo a Roma il prossimo anno . L’esterno olandese, al gol all'esordio contro il Giappone nel Mondiale, ha chiesto un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Ma più che altro sulle sue tracce ci sono anche Manchester United e PSG. Una concorrenza che rende l’operazione sempre più difficile per la Roma nonostante i buoni rapporti con l'agenzia che cura i rapporti del 24enne del West Ham. D'Amico starebbe virando su altri obiettivi tra cui Tel del Tottenham e Ndoye del Nottingham Forrest.