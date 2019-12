Italia, amichevoli con Inghilterra e Repubblica Ceca in vista dell’Europeo

Dopo un girone di qualificazione agli Europei concluso a punteggio pieno, l’Italia di Mancini proseguirà la sua marcia di avvicinamento alla massima competizione continentale per nazioni con due amichevoli di rilievo. La prima si terrà nella splendida cornice di Wembley, contro l’Inghilterra, il 27 marzo, mentre la seconda è prevista per il 4 giugno, a pochi giorni dall’inizio della manifestazione, contro la Repubblica Ceca. La sede di quest’ultima non è stata ancora stabilita.