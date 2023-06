Irrati e Valeri lasciano la Can: non arbitreranno più

Paolo Valeri e Massimiliano Irrati non arbitreranno più. Benché non ci sia nulla di ufficiale ancora, visto che gli organici per la prossima annata verranno definiti il prossimo primo luglio, sembra che i due fischietti internazionali abbiano deciso di rassegnare le dimissioni dalla Commissione Arbitri Nazionale. Una scelta maturata in totale autonomia da come si apprende, che non precluderà la possibilità per le due giacchette nere di ricoprire in futuro altri ruoli nel mondo degli arbitri. Irrati, in particolare, vanta tra le proprie esperienze la direzione di gara della finale di Europa League del 2019 tra Chelsea e Arsenal e la finale di Champions League del 2020 tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain.