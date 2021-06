Inter, ufficiale: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore

Per l'ex tecnico della Lazio contratto biennale a 4 milioni netti più bonus

E' Simone Inzaghi il tecnico scelto dall'Inter per il dopo Conte. L'ex allenatore della Lazio è da oggi ufficialmente alla guida del club nerazzurro. Per lui contratto biennale a 4 milioni netti a stagione più 1 di bonus. L'addio ai biancocelesti arriva dopo 6 stagioni durante le quali ha conquistato una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Quest'anno Inzaghi ha chiuso la stagione al sesto posto in classifica, incassando un'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Bayern Monaco. Si tratta dell'ennesimo cambio in panchina vissuto in questo inizio di estate in Serie A.