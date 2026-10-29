Per diversi anni ha lavorato al fianco di Morgan De Sanctis

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Mora Capoccia: ci voleva solo pazienza

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Dopo l'addio di Piero Ausilio, l'Inter prosegue il restyling dell'organigramma. Al posto del dirigente è stato promosso Baccin e ora il club nerazzurro ha scelto il suo vice. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarà l'ex Roma Simone Lo Schiavo. A Trigoria ha lavorato come direttore dell'area scouting e coordinatore del settore giovanile. È stato anche per diversi anni al fianco di Morgan De Sanctis, ora è pronto per una nuova avventura.

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