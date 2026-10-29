Il nome di Federico Chiesa è stato associato alla Roma forse più del famigerato Nacho. E oggi Fusball-news.de rilancia la candidatura dell'esterno del Liverpool alla Roma. Il club inglese, si legge, sarebbe disposto a cedere il giocatore per 15 milioni di euro visto che con Iraola ha ulteriormente trovato meno spazio rispetto al passato. Si parla di primi contatti con l'Inter ma non di un accordo trovato. Ci sarebbe anche la Roma - oltre a Lazio, Atalanta e Milan - sulle tracce dell'ex calciatore della Juventus che però un anno fa rifiutò proprio i giallorossi e che oggi non sembra interessare a Gasperini.