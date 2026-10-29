Due gol e due assist e mezzo. A 19 anni non sono numeri da sottovalutare. La rete di Rodrigo Mora contro il Cagliari ha acceso l’entusiasmo della Roma e risvegliato i rimpianti del Porto. O almeno dei suoi tifosi. Sui social sono tanti i tifosi che criticano la scelta del club portoghese anche perché Mora è nato e cresciuto proprio ad Oporto: “Mora è stato venduto per colpa di Farioli. A 25 milioni lo abbiamo regalato. Fortunata la Roma", scrive un tifoso. Un altro rincara la dose: “Grande tecnica e grinta, il posto nel Portogallo deve essere suo, non di Ronaldo. Abbiamo perso un talento“. E c’è anche chi punge la Roma: “È un talento troppo grande per stare alla Roma". Vedremo.