Sabato la Roma giocherà con l'Udinese. Appuntamento alle ore 18 alla Dacia Arena e i giallorossi ritroveranno Zaniolo da avversario. Nicolò ieri è tornato a giocare dopo l'infortunio e partirà titolare. Dopo il pari contro il Parma ha parlato ai microfoni di Dazn, queste le sue parole: "Non è la prima volta che Okoye ci salva. Gli voglio bene, è una brava persona e un portiere fantastico. Oggi grazie a lui abbiamo interrotto la serie di sconfitte e preso un punto fuori casa che muove la classifica. Ora dobbiamo pensare alla Roma". L'Udinese è tornato a fare punti dopo una serie negative di sei sconfitte di fila.