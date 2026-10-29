L'attore ha scelto il suo giocatore preferito nel podcast di Giulia Salemi
Totti, Vito Scala e la visita... per la prostata: il racconto è una risata continua
Marco Giallini è stato ospite del Podcast di Giulia Salemi 'Nonlofaccioxmoda'. L'attore - di fede giallorossa - ha scelto il suo giocatore preferito della Roma. Tra Pruzzo e Falcao ha tenuto il 'Bomber' che è stato poi sconfitto nel gioco da Bruno Conti. Marazico ha poi superato Conti ma non Di Bartolomei: "Tutti i migliori mi stai dicendo", ha detto Giallini. La finale è stata tra De Rossi e Totti ma l'attore non ha avuto dubbi. "Scelgo Daniele, sono un tifoso sfegatato. Appena appena...". Come scegliere tra mamma e papà.
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