Inter, quinto caso Covid: positivo anche Radu

Guai in casa Inter in vista del derby in programma settimana prossima. Oltre alla difficoltà di affrontare un Milan galvanizzato dai recenti risultati, anche il Covid preoccupa Antonio Conte. Ben tre giocatori sono risultati positivi ai test: Gagliardini, Nainggolan e Radu, che vanno ad aggiungersi alle positività già riscontrate nei giorni scorsi di Skriniar e Bastoni. Si temono ora altri casi.

Qui di seguito il comunicato ufficiale della società: “FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli.”