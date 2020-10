Inter, anche Hakimi positivo al Covid-19. Nel Genoa cinque giocatori tornano negativi

Brutte notizie per l’Inter di Antonio Conte, che continua a essere falcidiata dalle assenze per Covid-19. Dopo i vari Bastoni, Nainggolan (entrambi negativizzati), Skriniar, Young, Gagliardini e Radu tocca anche ad Achraf Hakimi. Come reso noto dal club nerazzurro sul proprio sito ufficiale, il marocchino ex Real Madrid “è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa previsto dal protocollo della manifestazione, effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Hakimi non sarà di certo a disposizione contro Genoa, Parma e Shakthar Donetsk: se al termine dell’isolamento il tampone darà esito negativo Conte può sperare di riaverlo contro l’Atalanta domenica 8 novembre.

Stanno rientrando invece al Genoa i tanti giocatori positivi al Covid: come annunciato dal club rossoblù, a breve lo staff di mister Maran “al netto delle valutazioni da effettuare sulle loro condizioni, riaccoglierà al ‘Signorini’ i giocatori risultati negativi dagli ultimi accertamenti per un inserimento graduale. Tra questi Cassata, Criscito, Destro, Lerager e Zappacosta”.