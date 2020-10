Incredibile Sassuolo: da 3-1 a 3-4 a Bologna. Ora è secondo in classifica

Il Sassuolo continua a sorprendere. La squadra di De Zerbi è grande protagonista del lunch match della quarta giornata di campionato: al Dall’Ara contro il Bologna finisce 3-4 dopo che i neroverdi erano andati in svantaggio per 3-1.

Il primo gol della mattinata è di Soriano dopo una bellissima azione del Bologna. Immediato il pareggio di Berardi, ma prima della fine del primo tempo arriva il 2-1 rossoblù con Svanberg. Nella ripresa un errore di Locatelli in impostazione permette a Orsolini di trovare il primo gol in campionato. Il Sassuolo però non si arrende e rimonta: 3-2 con Djuricic, 3-3 con Caputo e 4-3 finale con autorete di Tomiyasu. E sale così a 10 punti in classifica, secondo in solitaria alle spalle del Milan.