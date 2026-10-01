Il verdetto è arrivato: Gianluca Rocchi non è più coinvolto nell'inchiesta sugli arbitri. La Procura generale della FIGC infatti, come riportato da Sky Sport, ha accolto la richiesta di archiviazione dell'indagine che vedeva indagato per concorso in frode sportiva l'ex designatore degli arbitri. Il procedimento riguardava il filone sulle presunte irregolarità in merito ai rapporti all'interno della sala VAR di Lissone. Già la Procura di Monza, nelle scorse settimane, aveva ritenuto che dagli atti non emergessero condotte di natura fraudolenta né il dolo finalizzato ad alterare i risultati delle partite, chiedendo l'archiviazione riguardante le cosiddette 'bussate' durante la stagione 2024-25. La richiesta di archiviazione dovrà ora essere formalizzata nell'ambito del procedimento.